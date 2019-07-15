15.07.2019, 13:50

Финляндия притормозит рост акцизов на алкоголь с оглядкой на Эстонию и Латвию

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rus.delfi.ee
EST
Läti viinaralli
alkoholFoto: Argo Ingver

Финское правительство не планирует отказываться от дальнейшего повышения акциза на алкогольные напитки, ставки которого уже являются одними из самых высоких в Европе, но конкретные решения будут приняты только после анализа экономических последствий от снижения акцизов в Эстонии и Латвии.

За последние 11 лет ставка акциза повышалась семь раз, и правительство Антти Ринне планирует еще раз повысить акциз, что должно дополнительно увеличить поступления на 50 млн евро, пишет rus.err.ee.

По мнению депутата финского парламента от входящей в правительство Национальной коалиционной партии Миа Лайхо, с учетом снижения акцизов в Эстонии и Латвии действовать нужно осторожно.

"Если в соседних странах заметно снижают акциз на алкоголь, а мы у себя повышаем, то Финляндия получит болезненный удар. Это обязательно будет способствовать поездкам за алкоголем за границу", — сказала Лайхо.

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