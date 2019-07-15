Финляндия притормозит рост акцизов на алкоголь с оглядкой на Эстонию и Латвию

За последние 11 лет ставка акциза повышалась семь раз, и правительство Антти Ринне планирует еще раз повысить акциз, что должно дополнительно увеличить поступления на 50 млн евро, пишет rus.err.ee.

По мнению депутата финского парламента от входящей в правительство Национальной коалиционной партии Миа Лайхо, с учетом снижения акцизов в Эстонии и Латвии действовать нужно осторожно.

"Если в соседних странах заметно снижают акциз на алкоголь, а мы у себя повышаем, то Финляндия получит болезненный удар. Это обязательно будет способствовать поездкам за алкоголем за границу", — сказала Лайхо.