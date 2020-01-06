Финляндия может перейти на 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день(29)
Новая премьер-министр Финляндии, 34-летняя Санна Марин, предложила ввести в стране 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день, пишет thepage.ua.
Новая премьер-министр Финляндии, 34-летняя Санна Марин, предложила ввести в стране 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день, пишет thepage.ua.
”Четырехдневная, шестичасовая рабочая неделя с той же зарплатой. Почему это не может быть следующим шагом для Финляндии? Действительно ли восемь часов — единственный возможный выбор? Я думаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, с близкими людьми, посвящая себя хобби и другим аспектам жизни, таким как культура. Это может быть следующим шагом для нас”, — сказала финский премьер-министр Санна Марин.
Санна Марин попросила об этом по случаю 120-летия Социал-демократической партии Финляндии, лидером которой она является де-факто.
В настоящее время Кабмин Финляндии изучает пути наилучшего внедрения инициативы премьера.
Санна Мирелла Марин самая молодая действующая премьер-министр в мире и самая молодая премьер-министр в истории Финляндии. 8 декабря 2019 года на внутрипартийном голосовании избрана премьер-министром, заменила Антти Ринне, ушедшего в отставку 3 декабря из-за политического кризиса.
Контекст. 6-часовой рабочий день уже работает в соседней Швеции: в 2015 году Гетеборг, второй по величине город в Швеции, сократил рабочее время до шести часов в день в домах отдыха и в городской больнице без изменения заработной платы. Результаты, полученные через два года, указывают, что сотрудники стали счастливее, здоровее и продуктивнее. В результате предоставление услуг было расширены, а пациенты более удовлетворены.
Это также улучшило ситуацию с занятостью: было нанято больше работников, что привело к увеличению налоговых поступлений и экономии на пособиях по безработице.
Автопроизводитель Toyota в Швеции также снизил рабочий день до шести часов. Сотрудники Toyota были не только более удовлетворены и мотивированы, но и повысили личную производительность и прибыль Toyota.
Причины просты: люди делают работу более концентрированным образом, а придя домой имеют достаточно времени для семьи, друзей и увлечений.
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