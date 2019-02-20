20.02.2019, 18:00

Фининспекция: информация об отмывании денег в Swedbank не подтверждена контролирующими органами

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rus.delfi.ee
EST
SWEDBANK 8
SWEDBANK 8Foto: TERJE LEPP

Орган финансового надзора Эстонии — Финиспекция, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что сомнительные деньги перемещались через группу Swedbank, пояснила, что это только информация средств массовой информации, которая не подтверждена контролирующими органами, информирует rus.err.ee.

"Как и любой другой банк, Danske Bank не мог действовать в финансовой системе изолированно. Безусловно, он получал платежи из других банков, и сам делал платежи в другие банки, поэтому платежи, о которых идет речь, могут касаться многих банков, в том числе и банков в нескольких странах ЕС. Все сказанное выше относится и к сомнительным деньгам", — говорится в пояснении Финансовой инспекции.

По мнению Фининспекции, это не означает автоматически, но также и не опровергает, что теоретически в случае отмывания денег принимающий платежи банк совершил преступление или нарушил требования к работе банков, согласно которым банк должен знать своих клиентов и выявлять подозрительные сделки.

"В случаях отмывания денег необходимо определить точные обстоятельства, прежде всего, имеют ли деньги криминальное происхождение денег и какова цепочка движения этих криминальных денег, в том числе и на каком уровне (например, втором, третьем и т. д.) тот или иной банк совершал сделки, а также, мог ли он предотвратить эти сделки исходя из своих обязательств по администрированию. Чем выше уровень, тем сложнее банку это сделать", — пояснила Финансовая инспекция.

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