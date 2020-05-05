Финансовый эксперт SEB: кризис будет более глубоким, чем предыдущий. Но в нем кроются новые возможности

Фондовые рынки, установившие рекордные результаты в прошлом году, продолжили позитивный рост и в первые недели года. Тема новой болезни, распространяющейся в Китае, уже попала в сводки новостей, но поначалу ей не придали особого значения. Ведь, к примеру, вспышка атипичной пневмонии в 2003 году ограничилась сравнительно небольшим ущербом для людей и экономики, к тому же заболевание не сильно распространилось за пределы Азии.

И вот наступило 19 февраля…

В течение следующего месяца на мировых фондовых биржах разразилась кровавая бойня, подобной которой не видывали даже во время прошлого кризиса 2008-2009 годов. Мировые фондовые рынки упали со своих вершин более чем на 30%, и всё это произошло всего лишь за несколько недель. Почти ни один класс активов не избежал потерь, и даже более безопасные европейские государственные облигации обвалились в среднем на несколько процентов.

Резкое торможение экономики, вероятно, приведет к большей рецессии в мире, чем мы видели в предыдущем кризисе, однако продолжительность этой рецессии может быть короче. По сравнению с предыдущим кризисом центральные банки и правительства вмешались гораздо быстрее и мощнее, и поэтому есть предпосылки для более быстрого восстановления.

В тоже время не стоит забывать, что в каждом кризисе кроются и новые возможности и что касается инвестирования и пенсионных накоплений, то в случае имеющей место сегодня панической продажи активов на рынок попадают и ценные бумаги сильных предприятий. Пенсионные фонды SEB отслеживают эти возможности и уже воспользовались ими.

Инвестируя, всегда необходимо смотреть за пределы текущих событий, поскольку финансовые рынки уже принимают во внимание известную информацию, и поэтому продолжающийся поток негативных новостей не обязательно ведет к продолжающемуся спаду на рынке. Поэтому, находясь сейчас или в ближайшем будущем в низшей точке рынке, не будем забывать смотреть и в сторону более светлого будущего, что бы успеть получить максимальную прибыль от следующего периода роста.