Финансовый эксперт: правительство Эстонии не заинтересовано в том, чтобы избиратели знали, сколько денег идет государству

"Я считаю, что не выгодно — люди не готовы собирать себе на пенсию, тем более не готовы инвестировать, — написал он в Facebook.

- Нынешная система не хорошо, с проблемами, но решает задачу формирования личных средств у людей".

По его словам, было бы еще лучше, если бы работодатели перечисляли все 100% на счет работников, банки автоматически снимали бы подоходный налог и социальный налог, а 2% отправлялось в пенсионные фонды. "В этом случае все видели бы, сколько средств идет в государственные структуры.

К сожалению, правительство Эстонии не заинтересовано в том, чтобы избиратели знали, сколько денег идет государству. Если избиратели будут видеть, сколько денег идет государству, то государство не сможет так неэффективно расходовать средства избирателей", — считает эксперт.