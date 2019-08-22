Финансовый эксперт: как удержать ценных работников и почему деньги — не самое важное

Как удержать ценных работников?

Бизнес — это всегда люди. Особенно сейчас, когда технологии развиваются безумными скоростями. Можно найти прибыльную идею, но если у вас нет людей, способных воплотить ее в жизнь, она так и останется идеей.

Каждый хочет, чтобы в его бизнесе были самые лучшие специалисты. Человек, однако, стремится найти место получше и зачастую уходит к работодателю, предлагающему более заманчивые условия.

Какие же существуют возможности, чтобы удержать ценных работников в своей компании?

Самый простой ответ — деньги. Повысить оклад, и будет работник счастлив. Да счастлив он будет только два-три месяца. А что потом? Снова повышать заработную плату? Такая компания быстро ”вылетит в трубу”.

Какие варианты есть еще? Если не заниматься мотивацией посредством псевдостартапов, то самый простой и одновременно сложный, но, пожалуй, единственный вариант — сделать работников совладельцами предприятия. В то же время это технически простое решение может повлечь за собой риски как для человека, который станет совладельцем, так и для собственника компании. У работника появятся завышенные ожидания: ведь, кроме заработной платы, он получит право и на дивиденды. Собственник, в свою очередь, ожидает, что работник будет относиться к бизнесу со всей душой, ”по 24 часа в день”, вкладывая свои деньги и время.

По личному опыту знаю: если с самого начала с людьми не обсудить все условия (кому именно предоставляют долю в компании, ожидания и обязанности обеих сторон и тому подобное), то менее чем через год конфликт неминуем.

Что же делать? Нужно использовать правила привлечения партнера по бизнесу.