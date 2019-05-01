Финансовые результаты концерна Maxima за 2018 год: год роста и интеграции

В 2018 доход Maxima Grupė вырос на 22,1%. Этот рост был в основном связан с приобретением польской сети магазинов Stokrotka. В Литве и Латвии выручка выросла на 5,9 процента и 6,4 процента соответственно, в то время как в Эстонии более скромный рост составил 3,8 процента, в основном под влиянием более медленного общего роста розничного рынка. В Болгарии выручка выросла на 19,4 процента благодаря открытию новых магазинов и двузначному росту рынка. Сопоставимые продажи выросли на 1,6% на консолидированном уровне, тем временем как в странах Балтии сопоставимый рост составил 1,7% и совместный показатель Польши и Болгарии — на 1,2%.

В 2018 году Maxima Grupė инвестировала 88,1 млн евро в недвижимость, тогда как в 2017 году этот показатель составил 70,4 млн евро. Инвестиции были направлены на открытие новых магазинов, ремонт имеющихся магазинов, а также на стратегические инвестиционные проекты, такие как повышение числа касс самообслуживания.

В течение 2018 года было открыто 107 новых магазинов, 84 из них — в Stokrotka в Польше после того, как Maxima Grupė приобрела Emperia Holding. Еще на всех рынках компании были отремонтированы 39 магазинов. Кроме этого, 30 магазинов в Польше были переименованы из Aldik в Stokrotka. Торговые площади соответственно увеличились на 43 процента. В отчетный период на предприятиях группы работало более 40 тысяч человек.

В 2018 году показатель EBITDA группы вырос до 223,6 млн евро со 149,5 млн евро в 2017 году (рост на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Большая часть увеличения EBITDA пришла от FRANMAX (компании, которая предоставляет услуги по франшизе и поддержке для компаний Maxima Grupė), которая стала частью Maxima Grupė в конце 2017 года. FRANMAX добавила к показателям EBITDA в 2018 году в Maxima Grupė 48,4 млн евро. Остальной рост EBITDA обусловлен ростом продаж и повышением эффективности в существующих компания, а также приобретением Stokrotka.

Продажи товаров в интернете выросли в странах Балтии почти на 50% благодаря расширению онлайн-магазина продуктов питания Barbora в Каунас и Клайпеду в Литве. Barbora была также представлена в Латвии и Эстонии, что помогло увеличить продажи Maxima Grupė в интернете.