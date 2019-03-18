Финансовые инспекции Эстонии и Латвии боятся, что шведские банки могут уйти из стран Балтии, как это уже сделали Danske Bank и Nordea, так как это дестабилизировало бы ситуацию на рынке.

Акционеры могут дать потребовать у банков, чтобы они покинули регион. Акции Danske Bank после скандала с отмыванием денег упали почти вполовину. Теперь же цена акций Swedbank из-за обвинений за неделю сократилась на 1/5 часть.

Однако в Литве об этом не волнуются. Центральный банк Литвы не видит рисков в данной ситуации, так как считает, что банки хорошо капитализированы.

Финансовая инспекция Швеции же сообщила, что у них нет планов заставлять шведские банки покинуть страны Балтии, так как с этим связаны определенные риски.