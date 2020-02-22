Финансовые эксперты: Эстонии необходим регистр кредитных обязательств

В конце 2019 года к правительству с подобным предложением обратились сразу несколько организаций, включающих фирмы финансового сектора и консультантов по долговым обязательствам. При этом, по словам председателя правления Credit Union House Максима Сорокина, создание регистра кредитных обязательств поможет сделать рынок кредитования более удобным и надежным как для финансовых организаций, так и для частных лиц.

”Мы поддерживаем создание такой платформы. На данный момент у фирм не всегда есть возможность проверить весь объем финансовых обязательств конкретного человека при рассмотрении ходатайства о займе, что особенно важно для сферы быстрых и малых кредитов. Имея доступ к полной информации, однако, кредитные организации могли бы помогать людям выстраивать грамотный кредитный план и эффективнее защищать их от финансового мошенничества”, — заявил Сорокин.

По его словам, подобный регистр мог бы включать в себя и данные о дееспособности ходатайствующего о кредите. ”По закону, кредитным организациям запрещено оформлять займы и рассрочки лицам с ограниченной дееспособностью без согласия опекуна. Однако, на практике выполнить это требование практически невозможно, поскольку фирмы, по сути, не могут проверить, есть ли у человека право подписи или нет. Регистр, содержащий такие сведения, сделает оформление кредитов более прозрачным и безопасным в интересах всех сторон, исключая риск незаконных сделок”, — отметил Максим Сорокин.