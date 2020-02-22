Финансовые эксперты: Эстонии необходим регистр кредитных обязательств

По мнению финансовых экспертов Credit Union House, государству стоило бы создать специальный межбанковский регистр кредитных обязательств, который обеспечил бы банкам доступ к информации обо всех кредитных обязательствах частных лиц.
В конце 2019 года к правительству с подобным предложением обратились сразу несколько организаций, включающих фирмы финансового сектора и консультантов по долговым обязательствам. При этом, по словам председателя правления Credit Union House Максима Сорокина, создание регистра кредитных обязательств поможет сделать рынок кредитования более удобным и надежным как для финансовых организаций, так и для частных лиц.
”Мы поддерживаем создание такой платформы. На данный момент у фирм не всегда есть возможность проверить весь объем финансовых обязательств конкретного человека при рассмотрении ходатайства о займе, что особенно важно для сферы быстрых и малых кредитов. Имея доступ к полной информации, однако, кредитные организации могли бы помогать людям выстраивать грамотный кредитный план и эффективнее защищать их от финансового мошенничества”, — заявил Сорокин.
По его словам, подобный регистр мог бы включать в себя и данные о дееспособности ходатайствующего о кредите. ”По закону, кредитным организациям запрещено оформлять займы и рассрочки лицам с ограниченной дееспособностью без согласия опекуна. Однако, на практике выполнить это требование практически невозможно, поскольку фирмы, по сути, не могут проверить, есть ли у человека право подписи или нет. Регистр, содержащий такие сведения, сделает оформление кредитов более прозрачным и безопасным в интересах всех сторон, исключая риск незаконных сделок”, — отметил Максим Сорокин.
Кроме того, в Credit Union House уверены, что новая платформа могла бы также содержать функцию, позволяющую людям самостоятельно вводить ограничения на использование кредитных инструментов. Подобная практика неплохо зарекомендовала себя в случае с игорной зависимостью, поэтому специалисты Credit Union House считают, что склонным к кредитной зависимости людям тоже следует дать подобную возможность самим оградить себя от финансовых искушений и их последствий.
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