Финансовая комиссия закрыла дело против Swedbank в интересах уголовного расследования

Финансовая инспекция возбудила дело 28 октября, чтобы проверить появившиеся в ходе финансового надзорного производства в Swedbank данные о возможных случаях нарушений правил борьбы с отмыванием денег.
Так как в ходе проверки в содеянном были обнаружены признаки преступления, то Финансовая инспекция приняла решение отказаться от своего производства в пользу уголовного расследования. Сотрудничество Финансовой инспекции с Госпрокуратурой продолжится.
В настоящий момент Финансовая инспекция проводит в отношении Swedbank процедуру финансового надзора, целью которой является поддержание стабильности и прозрачности финансового рынка. Эта процедура будет продолжена.
Финансовая инспекция также сотрудничает с финансовыми надзорными органами Швеции и стран Балтии. Ведомства координируют свою деятельность и обмениваются информацией.
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
Студентка выпала из самолета, выломав дверь на высоте
"Распутин в юбке": обман целительницы Джуны и не только
ЧП в Петербурге: в роддоме рухнул лифт с людьми