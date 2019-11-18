Финансовая комиссия закрыла дело против Swedbank в интересах уголовного расследования

Финансовая инспекция возбудила дело 28 октября, чтобы проверить появившиеся в ходе финансового надзорного производства в Swedbank данные о возможных случаях нарушений правил борьбы с отмыванием денег.

Так как в ходе проверки в содеянном были обнаружены признаки преступления, то Финансовая инспекция приняла решение отказаться от своего производства в пользу уголовного расследования. Сотрудничество Финансовой инспекции с Госпрокуратурой продолжится.

В настоящий момент Финансовая инспекция проводит в отношении Swedbank процедуру финансового надзора, целью которой является поддержание стабильности и прозрачности финансового рынка. Эта процедура будет продолжена.

Финансовая инспекция также сотрудничает с финансовыми надзорными органами Швеции и стран Балтии. Ведомства координируют свою деятельность и обмениваются информацией.