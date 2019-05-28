28.05.2019, 14:29

Финансовая комиссия встретилась с делегацией МВФ. Цель — привести бюджет к структурному балансу

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rus.delfi.ee
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Финансовая комиссия встретилась с делегацией МВФ. Цель — привести бюджет к структурному балансу
Foto: Erik Peinar, Riigikogu kantselei

Сегодня члены финансовой комиссии Рийгикогу встретились с членами делегации Международного валютного фонда, пребывающими в Эстонии с визитом. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в сфере экономики и финансов Эстонии и прогнозы на будущее.

По словам председателя комиссии Айвара Кокка, при формировании бюджетной стратегии правительство взяло курс на постепенное сокращение дефицита. ”Цель — привести бюджет к структурному балансу к 2021 году”, — сказал Кокк. Он пояснил членам делегации МВФ обстоятельства, связанные с планами правительства по снижению акцизов и реформой второй пенсионной ступени.

По оценке заместителя председателя комиссии Марис Лаури, важно, что промежуточный визит делегации МВФ состоялся после вступления в должность нового правительства. Это позволит прояснить, какие меры планируется принять в сфере фискальной политики. ”В связи с дефицитом бюджета, расходы придется сокращать как в текущем, так и в следующем году. Очень много вопросов вызывает недальновидное и не опирающееся на анализы намерение перевести вторую пенсионную ступень на добровольную основу”, — сказала Лаури.

Промежуточный визит делегации Международного валютного фонда в Эстонию запланирован на период с 21–27 мая. Члены делегации встретятся с представителями государственного и частного сектора и обсудят с ними экономическую политику страны. В центре внимания — ситуация в финансовом секторе и риски для финансовой стабильности, применение мер по макрофинансовому надзору. Также планируется обсудить предотвращение отмывания денег.

С основной миссией делегация МВФ прибудет в страну во второй половине года. В рамках основной миссии члены делегации более подробно обсудят с представителями государственного и частного сектора экономическую ситуацию в стране и планируемые меры в сфере экономической политики. Один раз в год валютный фонд обсуждает со всеми государствами-членами важные вопросы экономической политики. По итогам консультаций будет составлен доклад об экономической политике Эстонии, включающий в себя оценку экспертов МВФ.

В ходе недельного визита представители валютного фонда встретились с членами правительства и парламента, а также с руководителями и аналитиками Банка Эстонии, министерств и Финансовой инспекции. Также прошли встречи с представителями коммерческих банков, частных предприятий и других учреждений.

Делегация МВФ состоит из четырех членов. Руководитель делегации — Шейх Анта Гей.

Во встрече приняли участие председатель финансовой комиссии Айвар Кокк, заместитель председателя Марис Лаури и члены комиссии Дмитрий Дмитриев, Юрген Лиги, Андрес Сутт и Айвар Сыэрд.

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