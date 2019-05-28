Финансовая комиссия встретилась с делегацией МВФ. Цель — привести бюджет к структурному балансу

Промежуточный визит делегации Международного валютного фонда в Эстонию запланирован на период с 21–27 мая. Члены делегации встретятся с представителями государственного и частного сектора и обсудят с ними экономическую политику страны. В центре внимания — ситуация в финансовом секторе и риски для финансовой стабильности, применение мер по макрофинансовому надзору. Также планируется обсудить предотвращение отмывания денег.

С основной миссией делегация МВФ прибудет в страну во второй половине года. В рамках основной миссии члены делегации более подробно обсудят с представителями государственного и частного сектора экономическую ситуацию в стране и планируемые меры в сфере экономической политики. Один раз в год валютный фонд обсуждает со всеми государствами-членами важные вопросы экономической политики. По итогам консультаций будет составлен доклад об экономической политике Эстонии, включающий в себя оценку экспертов МВФ.

В ходе недельного визита представители валютного фонда встретились с членами правительства и парламента, а также с руководителями и аналитиками Банка Эстонии, министерств и Финансовой инспекции. Также прошли встречи с представителями коммерческих банков, частных предприятий и других учреждений.

Делегация МВФ состоит из четырех членов. Руководитель делегации — Шейх Анта Гей.

Во встрече приняли участие председатель финансовой комиссии Айвар Кокк, заместитель председателя Марис Лаури и члены комиссии Дмитрий Дмитриев, Юрген Лиги, Андрес Сутт и Айвар Сыэрд.