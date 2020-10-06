Финансовая комиссия Рийгикогу и министры начинают обсуждать госбюджет на 2021 год

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк пояснил, что государственный бюджет подведомственных министерствам сфер второй год подряд — процессно-ориентированный. С 2020 года структура государственного бюджета изменилась. ”В ходе обсуждения мы хотим получить от министров информацию о планируемых расходах, желаемых результатах и программах, которыми они управляют”, — сказал Кокк. По его словам, это означает, что правительство определяет, какой результат должна дать та или иная программа. Для достижения этого результата государственные учреждения должны оказывать услуги, а качество, цена и объем этих услуг, в свою очередь, установлены в государственном бюджете.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури, на этот раз к государственному бюджету также представлена новая стратегия государственного бюджета на 2021–2024 гг. По ней также возникает множество вопросов. ”Складывается впечатление, что правительство делает чрезмерно оптимистичные прогнозы в отношении использования средств ЕС в новом периоде. Но, по имеющейся на данный момент информации, 15 % средств этого периода даже не покрывается проектами. Период же заканчивается через три месяца”, — сказала Лаури. Она добавила, что представленная правительством информация в некоторой степени не совпадала с данными проекта бюджета на 2021 год. Это, например, касается строительства новой Таллиннской больницы. ”Некоторые темы также раньше не поднимались, но общественность уже получила информацию о странных расходах. Эти вопросы следует прояснить”.

Объем расходов в государственном бюджете на 2021 год составляет почти 13 миллиардов; объем доходов — порядка 11 миллиардов евро. Такая разница между доходами и расходами сопряжена с необходимостью инвестировать в восстановление роста экономики. Бюджет правительственного сектора на 2021 год по прогнозам номинально находится в дефиците в размере 6,7 %, структурно — в дефиците в размере 6,6 % ВВП.

Объем инвестиций правительственного сектора в следующем году достигнет порядка 1,9 миллиарда евро. Согласно планам, объем дотаций Европейского союза в бюджете составит более 1,4 миллиарда евро.