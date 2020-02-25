Финансовая комиссия предлагает назначать членов совета Банка Эстонии на не более чем два срока подряд

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк пояснил, что комиссия ждала информации от Европейского центрального банка, чтобы продолжить производство. Законопроект призван уточнить процесс формирования состава совета Банка Эстонии, требования к членам совета и срок действия их полномочий. Согласно законопроекту, в совет входят представители фракций Рийгикогу и четыре эксперта, представленные председателем совета. ”В законопроекте уточняется, что члены совета должны обладать достаточными для участия в работе совета знаниями и опытом. Член совета Банка Эстонии может назначаться не более чем на два срока подряд”, — подчеркнул Кокк.

Член финансовой комиссии Андрес Сутт отметил: ”Поправки обеспечат правовую ясность в вопросах назначения членов совета Банка Эстонии и в будущем позволят избежать случаев, когда назначение новых членов совета затягивается”.

Согласно инициированному финансовой комиссией проекту закона о внесении изменений в Закон о Банке Эстонии (97 SE), фракции Рийгикогу представляют финансовой комиссии информацию о своих депутатах-представителях в совете, а председатель совета Банка Эстонии представляет данные о кандидатах на должность члена совета из числа экспертов.