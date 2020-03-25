25.03.2020, 08:10

Финансовая комиссия обсудит пакет экономических мер и финансовые меры, направленные на кризисную ситуацию

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Финансовая комиссия обсудит пакет экономических мер и финансовые меры, направленные на кризисную ситуацию
Foto: Raivo Tasso

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудит запланированный правительством пакет экономических мер, направленных на решение кризиса и обеспечение работы экономики и ее дальнейшего роста.

Размер созданного правительством пакета мер составит два миллиарда евро. Это порядка 7 % ВВП.

”Мы должны продуманно использовать средства государственного резерва, при необходимости брать кредиты и эмитировать долговые обязательства государства”, — сказал председатель финансовой комиссии Айвар Кокк.

Важно, чтобы меры, которые предлагают Kredex и Maaelu Edendamise SA, помогли обеспечить доход работников и предотвратить банкротство предприятий, отметил Кокк. Эти средства также могут быть направлены на смягчение графиков выплат по уже взятым банковским займам, на выдачу возобновляемых и инвестиционных кредитов. Перед Кассой по безработице стоит важная задача: она должна будет создать систему и найти средства для того, чтобы помочь в решении проблем с экономической поддержкой рабочей силы, возникших в связи с остановкой работы предприятий. По словам Кокка, необходимо как можно быстрее прояснить вопросы, связанные с условиями применения мер. Также необходимо установить порядок подачи ходатайств о выделении средств.

”Два миллиарда на сегодняшний день — большая сумма. Поэтому необходимо тщательно продумать, каким секторам и в течение какого периода времени необходимо предоставить помощь”, — сказал Кокк. Он пояснил, что государство не обязано выплачивать всю сумму. Поэтому необходимо постоянно внимательно следить за тем, на что и куда выделяются средства. ”Безусловно, нельзя допустить, чтобы деньги выдавались без предварительного анализа. Мы должны каждый раз просматривать, целесообразно ли выделять средства”, — подчеркнул Кокк.

По его словам, пакет экономической помощи правительства в течение следующего месяца должен пройти производство в Рийгикогу. Так можно будет обеспечить продуманное распределение средств. Комиссия планирует задействовать заинтересованные группы в обсуждении дополнительного бюджета.

Член финансовой комиссии Айвар Сыэрд отметил, что первый пакет мер носит временный характер. Он необходим, чтобы пережить сложные времена, предотвратить наиболее серьезный ущерб и обеспечить ликвидность. Сыэрд отметил, что этот пакет, скорее всего, через несколько месяцев придется продлевать.

”Мы должны продумать характер основных мер, рассчитанных на более длительный срок, чтобы они были эффективны”, — сказал Сыэрд. Он отметил, что бо́льшую уверенность государству дал бы долгосрочный заем, который можно получить на более льготных условиях. В этом случае можно было бы также увеличить и промежутки между сроками выплат.

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