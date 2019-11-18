Финансовая комиссия обсудила состояние экономики и деятельность Банка Эстонии

По оценке Банка Эстонии, рост экономики в еврозоне замедляется. Из-за этого многие секторы все меньше уверены в завтрашнем дне. Экономика Эстонии — маленькая и открытая. Огромное влияние на нее оказывает внешний спрос. Экспортеры Эстонии отмечают спад активности на иностранных рынках и сокращение конкурентоспособности.

По мнению Банка Эстонии, соблюдение бюджетных правил обеспечит надежность бюджетной дисциплины. Превышение спрогнозированного дефицита в 2018 году позволило без нарушения правил запланировать структурный дефицит в 2019 и 2020 гг.

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк пояснил, что государственный бюджет в хорошем состоянии, а долговая нагрузка — самая низкая по ЕС. Сокращение дефицита в государственном бюджете запланировано и пройдет постепенно. ”Государственный бюджет на 2020 год номинально сбалансирован. Структурно он также стремится к балансу: дефицит составляет 0,7 % ВВП. К 2021 году структурный дефицит сократится до 0,2 %, и номинально бюджет будет составлен с профицитом”, — сказал Кокк. Он добавил, что в условиях экономического спада Эстония при необходимости сможет взять займы, так как долговая нагрузка государства — низкая.