18.11.2019, 18:50

Финансовая комиссия обсудила состояние экономики и деятельность Банка Эстонии

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Uus 50eurone. Eesti Pank
Uus 50eurone. Eesti PankFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу и представители Банка Эстонии обсудили экономику еврозоны и Эстонии, пенсионную реформу и проект закона о внесении изменений в Закон о Банке Эстонии, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По оценке Банка Эстонии, рост экономики в еврозоне замедляется. Из-за этого многие секторы все меньше уверены в завтрашнем дне. Экономика Эстонии — маленькая и открытая. Огромное влияние на нее оказывает внешний спрос. Экспортеры Эстонии отмечают спад активности на иностранных рынках и сокращение конкурентоспособности.

По мнению Банка Эстонии, соблюдение бюджетных правил обеспечит надежность бюджетной дисциплины. Превышение спрогнозированного дефицита в 2018 году позволило без нарушения правил запланировать структурный дефицит в 2019 и 2020 гг.

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк пояснил, что государственный бюджет в хорошем состоянии, а долговая нагрузка — самая низкая по ЕС. Сокращение дефицита в государственном бюджете запланировано и пройдет постепенно. ”Государственный бюджет на 2020 год номинально сбалансирован. Структурно он также стремится к балансу: дефицит составляет 0,7 % ВВП. К 2021 году структурный дефицит сократится до 0,2 %, и номинально бюджет будет составлен с профицитом”, — сказал Кокк. Он добавил, что в условиях экономического спада Эстония при необходимости сможет взять займы, так как долговая нагрузка государства — низкая.

Заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури, ссылаясь на мнение Банка Эстонии и совета по бюджету, подчеркнула, что для восстановления структурного баланса необходимо предпринять больше усилий. ”Именно благодаря соблюдению бюджетных правил в хорошие времена мы можем накопить средства на черный день”, — сказала Лаури.

Банк Эстонии также отметил, что запланированные изменений пенсионной системы в будущем могут вынудить государство повысить налоги. Представители банка пояснили, что вторая и третья пенсионная ступени особенно полезны, когда сокращение народонаселения идет более быстрыми темпами, чем изначально прогнозировалось; когда рост экономики Эстонии замедляется или пенсионный возраст не повышается в запланированном темпе. Если дать людям возможность растратить пенсионные накопления за короткий период времени, риск бедности среди пожилого населения в будущем вырастет. По оценке Банка Эстонии, трата пенсионных накоплений также дестабилизирует экономику.

Кокк отметил, что при производстве по законопроекту о пенсионной системе планируется привлечь к обсуждению представителей всех заинтересованных сторон.

На заседании финансовой комиссии обзор ситуации представили президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и вице-президент Юло Каазик.

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