Финансовая комиссия обсудила состояние экономики и деятельность Банка Эстонии

Заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури, ссылаясь на мнение Банка Эстонии и совета по бюджету, подчеркнула, что для восстановления структурного баланса необходимо предпринять больше усилий. ”Именно благодаря соблюдению бюджетных правил в хорошие времена мы можем накопить средства на черный день”, — сказала Лаури.
Банк Эстонии также отметил, что запланированные изменений пенсионной системы в будущем могут вынудить государство повысить налоги. Представители банка пояснили, что вторая и третья пенсионная ступени особенно полезны, когда сокращение народонаселения идет более быстрыми темпами, чем изначально прогнозировалось; когда рост экономики Эстонии замедляется или пенсионный возраст не повышается в запланированном темпе. Если дать людям возможность растратить пенсионные накопления за короткий период времени, риск бедности среди пожилого населения в будущем вырастет. По оценке Банка Эстонии, трата пенсионных накоплений также дестабилизирует экономику.
Кокк отметил, что при производстве по законопроекту о пенсионной системе планируется привлечь к обсуждению представителей всех заинтересованных сторон.
На заседании финансовой комиссии обзор ситуации представили президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и вице-президент Юло Каазик.
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