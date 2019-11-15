Финансовая комиссия направила поправки к Закону о подоходном налоге на первое чтение пленарному заседанию

По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кокка, поправки в первую очередь касаются выходных пособий по сокращению и пособий по родам, пособий многодетным семьям и увеличения не облагаемого подоходным налогом дохода при рождении третьего ребенка. Также будут упразднены разногласия в вопросах налогообложения третьими государствами.

”Люди, получившие выходное пособие по сокращению или пособие по родам в четвертом квартале, из соображений налогообложения смогут перенести часть выплат пособия на следующий год, чтобы использовать не облагаемый налогом доход в прежнем объеме. При т.н. переносе части выплат на следующий год с точки зрения налогообложения будет достигнута ситуация, когда пособие по родам или выходное пособие по сокращению будет выплачиваться ежемесячно”, — пояснил Кокк.

Он добавил, что от подоходного налога освобождены выплачиваемые из государственного бюджета пособия многодетным семьям для улучшения жилищных условий и повышения энергетической эффективности в малых жилых помещениях. Кокк подчеркнул, что, согласно законопроекту, не будет сокращен объем дополнительного не облагаемого подоходным налогом дохода за ребенка, получающего пенсию по потере кормильца или народную пенсию по потере кормильца. Объем дополнительного не облагаемого подоходным налогом дохода при рождении третьего ребенка увеличится на 100 евро в месяц.