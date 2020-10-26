Финансовая комиссия и совет по бюджету обсудили финансовое положение государства. Как обстоят дела?

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк отметил, что дефицит бюджета в этом году стал больше и эта тенденция характерна не только для экономики Эстонии, но и для всех государств Европейского союза. ”Согласно бюджетной стратегии, дефицит бюджета в правительственном секторе по прогнозам составляет 6,6–6,7 %. В будущем мы планируем постепенно уменьшать дефицит, чтобы к 2024 году он соответствовал требованиям, — сказал Кокк. — Государственный долг Эстонии все еще ниже, чем в других государствах Европейского союза.

Рост государственного долга Эстонии связан, в первую очередь, с предоставляемыми государством кризисными пособиями. Пособия выплачивались и продолжают выплачиваться для поддержки предприятий, наших людей и всей экономики во время кризиса”. Кокк добавил, что правительство не устанавливало численное ограничение дефицита бюджета в этом и в следующем году. Действие бюджетных правил ЕС в эти годы приостановлено.

Заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури согласилась с замечанием совета по бюджету о том, что два обстоятельства — довольно хороший прогнозируемый экономический рост и запланированное увеличение дефицита в бюджете — противоречат друг другу и ситуация — беспрецедентная. ”На мой взгляд, это — безответственно. Сейчас, в ситуации неопределенности, правительство должно вести себя намного более консервативно и учитывать возможность того, что ситуация еще больше ухудшится. Раньше наша долговая нагрузка была очень низкой, но это не значит, что теперь мы можем жить сверх своих возможностей или что условия по займам останутся на таком же выгодном уровне, как сейчас”, — сказала Лаури.

По оценке председателя совета по бюджету Рауля Эаметса, важно, чтобы расходы правительственного сектора были в соответствии с прогнозируемыми доходами и чтобы поддержка экономики за счет дефицита в бюджете осуществлялась исключительно во время кризиса. Использование займов для покрытия текущих расходов после кризиса нецелесообразно и не может долго продолжаться.