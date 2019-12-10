10.12.2019, 14:55

Финансовая инспекция за нарушение оштрафовала банк SEB на 2500 евро


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SEBFoto: Madis Veltman

Финансовая инспекция наложила на эстонское подразделение шведского банка SEB штраф в размере 2500 евро за несоблюдение требований по предоставлению финансовых услуг.

По сообщению инспекции, банк совершил проступок, поставив предлагаемые клиенту условия финансового договора в зависимость от того, в каком фонде он держит свои пенсионные накопления, пишет rus.err.ee.

Закон запрещает банкам связывать процентную ставку по кредиту с членством клиента в том или пенсионном фонде. Банк в том числе не должен склонять клиента переводить свои пенсионные накопления в тот или иной фонд ради получения более выгодной процентной ставки по кредиту.

В банке SEB штраф пока никак не прокомментировали.

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