Финансовая инспекция за нарушение оштрафовала банк SEB на 2500 евро
Финансовая инспекция наложила на эстонское подразделение шведского банка SEB штраф в размере 2500 евро за несоблюдение требований по предоставлению финансовых услуг.
Финансовая инспекция наложила на эстонское подразделение шведского банка SEB штраф в размере 2500 евро за несоблюдение требований по предоставлению финансовых услуг.
По сообщению инспекции, банк совершил проступок, поставив предлагаемые клиенту условия финансового договора в зависимость от того, в каком фонде он держит свои пенсионные накопления, пишет rus.err.ee.
Закон запрещает банкам связывать процентную ставку по кредиту с членством клиента в том или пенсионном фонде. Банк в том числе не должен склонять клиента переводить свои пенсионные накопления в тот или иной фонд ради получения более выгодной процентной ставки по кредиту.
В банке SEB штраф пока никак не прокомментировали.
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