Финансовая инспекция проводит проверку эстонского подразделения Swedbank

Что конкретно проверяется и в каких подразделениях, она сказать не смогла. ”Могу только сказать, что мы всячески сотрудничаем в вопросах расследования”, — отметила Херодес.

”Мы можем подтвердить, что расследуем дело Swedbank и что пройдет еще несколько месяцев, прежде чем можно будет сделать какие-либо выводы”, — сказали в свою очередь в Финансовой инспекции.

21 февраля 2019 года эстонская и шведская службы по финансовому надзору договорились начать общее расследование для проверки представленной шведским телевидением информации о возможном отмывании денег.