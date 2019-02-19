Финансовая инспекция предписала закрыть эстонский филиал Danske Bank

Банк должен прекратить свою деятельность в течение восьми месяцев с момента вынесения предписания, считаясь при этом с интересами нынешних клиентов.

Пока для клиентов эстонского филиала Danske Bank ничего не изменится и все договора будут продолжать действовать. Реорганизация клиентских отношений произойдет постепенно в течение восьми месяцев. Все вклады будут возвращены клиентам в полном объеме. Что касается кредитов, то они будут переданы либо какому-нибудь действующему в Эстонии банку, либо другому действующему в соответствии с законом кредитору.

По состоянию на конец 2018 года у Danske Bank в Эстонии насчитывалось около 14 700 имеющих вкладов клиентов и 12 300 клиентов, имеющих кредиты.

В случае невыполнения банком предписаний будут применены денежные взыскания в размере 100 000 евро ежедневно за каждое нарушение.

В течение 20 дней банк должен предоставить Финансовой инспекции план действий по закрытию филиала.