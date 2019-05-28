Финансовая инспекция отозвала у одного финансового учреждения лицензию на деятельность в связи с серьезными нарушениями закона

”На финансовом рынке нельзя терпеть учреждение, которое в подобных масштабах не выполняет обязанностей, вытекающих из законодательства по противодействию отмыванию денег, демонстрируя тем самым безразличие или умысел к нарушению правовых норм”, — обосновал принятые меры директор инспекции Килвар Кесслер.

Как сообщает Фининспекция, GFC Good Finance Company AS в последние годы существенно нарушала закон про противодействию отмывания денег и терроризму, а также нормы закона, регулирующего деятельность финансовых учреждений. В частности, в работе учреждения имелись масштабные проблемы, касающиеся применения так называемого правила ”знай своего клиента”.

Также подвергнутое санкциям учреждение не выполняло, несмотря на многочисленные обращения инспекции, установленные в законе требования по размеру собственных средств. Не исполняло оно и предписания финансового надзора.

"GFC Good Finance Company потеряло доверие. Все участники финансового сектора должны следовать действующим требованиям”, — сказал Кесслер.

Фининспекция неоднократно давала возможность GFC Good Finance Company AS привести свою деятельность в соответствие с требованиями правовых актов.

Так, соответствующее предписание по ликвидации недостатков было сделано после обнаруженя нарушений в октябре 2017 года. Масштабные правонарушения были обнаружены и в 2018 и 2019 году.

Разрешение на деятельность GFC Good Finance Company AS получило в июне 2013 года.