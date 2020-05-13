Финансовая инспекция: нельзя использовать чрезвычайную ситуацию против должников

”В последний месяц в Финансовую инспекцию от потребителей поступили вопросы и жалобы, касающиеся исполнения кредитных договоров в условиях распространения коронавируса. Инспекция не расследует и не решает отдельные случаи между клиентом и банком, но наблюдает за общими тенденциями кредитного рынка и рекомендует банкам быть ответственными по отношению к клиентам. […] Нельзя использовать исключительную ситуацию против должников, и с клиентами, которые оказались из-за вируса в затруднительном положении, следует обращаться разумно”.

”Цель принципа ответственного кредитования — исключит ситуации, когда кредит предоставляется потребителю, который не сможет его выплатить”, — отмечает эксперт. По ее словам, кредитодатель обязан оценить кредитоспособность ходатая и принимать во внимание, что сложившая ситуация будет влиять на доходы потребителей еще в течение некоторого времени. ”Чтобы удостовериться в том, что потребитель сможет выплатить кредит, кредитодатель должен собрать информацию о доходах ходатая, обязательствах и хозяйственных расходах, а также проверить их достоверность”, — добавляет она.

”Свою роль в ответственном кредитовании играет и потребитель, который при заполнении ходатайства о кредите должен предоставить кредитодателю правдивую и актуальную информацию. Если его только что сократили или он знает, что в будущем его доходы сократятся, следует сообщить об этом. В случае предоставления ложной информации потребитель может остаться без кредита или полагающейся ему по закону защиты. Например, если кредитодатель нарушает обязательство оценке кредиотоспособности потребителя, то можно уменьшить процентную ставку, прописанную в заключенном между сторонами договоре о кредите. Однако этот принцип не действует в случае, если потребитель злонамеренно предоставил ложную информацию или вовсе скрыл необходимую информацию”, — приводит в пример Пуусааг-Тамм.

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