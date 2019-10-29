Финансовая инспекция начала расследование в отношении Swedbank в связи с отмыванием денег(21)
Финансовая инспекция вчера решила начать производство о проступке в отношении Swedbank AS для проверки соблюдения правил предотвращения отмывания денег.
Финансовая инспекция вчера решила начать производство о проступке в отношении Swedbank AS для проверки соблюдения правил предотвращения отмывания денег.
В отдельном производстве о проступке выяснят, было ли совершено соответствующее составу проступка, описывающему нарушение правил предотвращения отмывания денег, противоправное деяние, виновно ли лицо в его совершении, имеются ли обстоятельства прекращения производства о проступке и другие важные вопросы.
Производство о проступке направлено на наказание, цель производства финансового надзора в том, чтобы при помощи направления действий лица сохранить финансовую стабильность, прозрачность рынка. В отношении Swedbank AS продолжается и производство финансового надзора.
Финансовая инспекция в данном деле финансового надзора сотрудничает с компетентными учреждениями Швеции и стран Балтии. Это означает, что учреждения финансового надзора координируют свою деятельность и делятся между собой информацией и оценками. Финансовая инспекция не проводит уголовное производство и не является компетентным для этого следственным учреждением.
Финансовая инспекция планирует сообщить о результатах делопроизводства не раньше начала следующего года. Такое же расследование сейчас идет и в отношении SEB.
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