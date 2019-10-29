Финансовая инспекция начала расследование в отношении Swedbank в связи с отмыванием денег

В отдельном производстве о проступке выяснят, было ли совершено соответствующее составу проступка, описывающему нарушение правил предотвращения отмывания денег, противоправное деяние, виновно ли лицо в его совершении, имеются ли обстоятельства прекращения производства о проступке и другие важные вопросы.

Производство о проступке направлено на наказание, цель производства финансового надзора в том, чтобы при помощи направления действий лица сохранить финансовую стабильность, прозрачность рынка. В отношении Swedbank AS продолжается и производство финансового надзора.

Финансовая инспекция в данном деле финансового надзора сотрудничает с компетентными учреждениями Швеции и стран Балтии. Это означает, что учреждения финансового надзора координируют свою деятельность и делятся между собой информацией и оценками. Финансовая инспекция не проводит уголовное производство и не является компетентным для этого следственным учреждением.

Финансовая инспекция планирует сообщить о результатах делопроизводства не раньше начала следующего года. Такое же расследование сейчас идет и в отношении SEB.