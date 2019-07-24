24.07.2019, 22:00

Финансовая инспекция Эстонии возьмется за криптовалюту


rus.delfi.ee
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Krüptoraha
KrüptorahaautomaatFoto: Priit Simson

Председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер сказал в программе радио Äripäev, что инспекция вскоре начнет приводить в порядок эстонский рынок криптовалюты.

Кильвар Кесслер сказал, что до сих пор те, кто занимался криптовалютой в Эстонии, были зарегистрированы в бюро данных об отмывании денег, тогда как существенного надзора за этой деятельностью нет, пишет dv.ee.

По его словам, в организации FATF, где устанавливаются международные правила по борьбе с отмыванием денег, обсуждалось, что мир криптовалюты может быть использован и с целью совершения преступлений.

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