Финансовая инспекция Эстонии возьмется за криптовалюту

Кильвар Кесслер сказал, что до сих пор те, кто занимался криптовалютой в Эстонии, были зарегистрированы в бюро данных об отмывании денег, тогда как существенного надзора за этой деятельностью нет, пишет dv.ee.

По его словам, в организации FATF, где устанавливаются международные правила по борьбе с отмыванием денег, обсуждалось, что мир криптовалюты может быть использован и с целью совершения преступлений.