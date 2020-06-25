Финансовая инспекция Эстонии оштрафовала SEB Pank на миллион евро

Финансовая инспекция установила у AS SEB Pank недостатки при сборе данных клиентов, а также в системе информирования о подозрительных сделках Бюро данных об отмывании денег. Инспекция сделала банку предписания ликвидировать выявленные недостатки в течение 6 месяцев. За нарушения, выявленные за период 2017-2019 года Инспекция наложила штраф в миллион евро.

"Финансовая инспекция с 2014 года направляла банкам ясный сигнал, что у них должны быть контролирующие системы, отвечающие международно признанным нормам по противодействию отмывания денег. Нашей задачей является проверка банковских систем и реагирование на выявленные уязвимости. Мы выявили в работе AS SEB Pank недостатки в противодействии отмыванию денег и приняли решение: сделать банку предписание и наложить штраф", - сообщил председатель Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер.

Инспекция проводила в банке проверку с 26 августа по 27 сентября 2019 года.