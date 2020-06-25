Финансовая инспекция Эстонии оштрафовала SEB Pank на миллион евро

Эстонская финансовая инспекция выявила у AS SEB Pank недостатки в системах борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. Инспекция сделала банку предписание и за четыре нарушения наложила штраф в сумме миллион евро. Шведский финансовый надзорный орган сообщил о наложенном на головную контору банка штрафе в размере миллиард евро.
Финансовая инспекция установила у AS SEB Pank недостатки при сборе данных клиентов, а также в системе информирования о подозрительных сделках Бюро данных об отмывании денег. Инспекция сделала банку предписания ликвидировать выявленные недостатки в течение 6 месяцев. За нарушения, выявленные за период 2017-2019 года Инспекция наложила штраф в миллион евро.
"Финансовая инспекция с 2014 года направляла банкам ясный сигнал, что у них должны быть контролирующие системы, отвечающие международно признанным нормам по противодействию отмывания денег. Нашей задачей является проверка банковских систем и реагирование на выявленные уязвимости. Мы выявили в работе AS SEB Pank недостатки в противодействии отмыванию денег и приняли решение: сделать банку предписание и наложить штраф", - сообщил председатель Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер.
Инспекция проводила в банке проверку с 26 августа по 27 сентября 2019 года.
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