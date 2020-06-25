Финансовая инспекция Эстонии оштрафовала SEB Pank на миллион евро

Финансовая инспекция установила у AS SEB Pank недостатки при сборе данных клиентов, а также в системе информирования о подозрительных сделках Бюро данных об отмывании денег. Инспекция сделала банку предписания ликвидировать выявленные недостатки в течение 6 месяцев. За нарушения, выявленные за период 2017-2019 года Инспекция наложила штраф в миллион евро.

"Финансовая инспекция с 2014 года направляла банкам ясный сигнал, что у них должны быть контролирующие системы, отвечающие международно признанным нормам по противодействию отмывания денег. Нашей задачей является проверка банковских систем и реагирование на выявленные уязвимости. Мы выявили в работе AS SEB Pank недостатки в противодействии отмыванию денег и приняли решение: сделать банку предписание и наложить штраф", - сообщил председатель Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер.

Инспекция проводила в банке проверку с 26 августа по 27 сентября 2019 года.

SEB: исправим недостатки в течение шести месяцев

По данным банка SEB, в ходе проверки не было обнаружено, чтобы банк систематически использовался для отмывания денег или финансирования терроризма, хотя банку необходимо устранить недостатки в сборе данных о клиентах и ​​мониторинге бизнес отношений.

По словам председателя правления SEB Pank Аллана Парика, у банка постоянное и очень хорошее сотрудничество с надзорными органами, и это естественная часть работы банка. "Проверки помогли нам и дальше развивать наши процессы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма", - приводит слова Парика rus.err.

Финансовая инспекция Швеции объявила в четверг, что SEB должным образом не оценивал риск отмывания денег в своих балтийских подразделениях, и инспекция выявила недостатки в мерах противодействия отмыванию денег в банках стран Балтии. Поэтому инспекция оштрафовала банк на 1 миллиард шведских крон или 96 миллионов евро.