Финансовая инспекции вынесла Swedbank предписание. Банк ответил

В отчёте говорится об устранении недостатков в Swedbank, изложенных в весеннем предписании. Описаны мероприятия, касающиеся системы контроля и решений по улучшению и усилению деятельности банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

”Предписание Финансовой инспекции было ценным инструментом для улучшения работы банка. Сфера предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма продолжает оставаться в центре внимания правления и совета директоров банка. Считаем, что мы устранили недостатки, выявленные Финансовой инспекцией. Мы полностью привержены предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма”, — сказал генеральный директор Swedbank AS Олави Лепп.

Кроме того, Swedbank провёл оценку уровня внутрибанковской культуры, организации управления и мер по контролю, а также обновил организацию работы по контролю соответствия.

”Наша цель — создавать решения, отвечающие текущим требованиям и стандартам, которые мы установили для себя как одного из ведущих финансовых учреждений Эстонии”, — добавил руководитель Балтийского банкинга Swedbank Йон Лидефельт.

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