21.12.2020, 14:10

Финансирование услуг первичного уровня медпомощи увеличится на 5,7 млн евро


EST
Eesti Haigekassa
Foto: Tanel Meos

С нового года будет пополнен список услуг первичного уровня медицинской помощи, Больничная касса направит в данную отрасль на 5,7 миллионов ​​евро больше средств, чем раньше.

Среди услуг, получивших дополнительное финансирование, можно выделить услуги медсестринского ухода в учреждениях по уходу и в медицинских центрах, которые теперь имеют возможность пополнить свою команду третьей медсестрой или поддерживающим специалистом здравоохранения.

Больничная касса начала поддерживать услуги по медсестринскому уходу в учреждениях по уходу в начале этого года. В 2021 году Больничная касса выделит на медсестринские услуги 540 000 евро, из которых учреждения по уходу смогут оплачивать работу заменяющей медсестры во время отпуска и нанимать медсестру с половиной ставки.

Кюлли Фридеманн, глава отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, сказала, что изменения упростят поиск медсестер для работы в учреждениях по уходу. ”Этот год показал, что финансирование медсестринского ухода в учреждениях по уходу было необходимым решением, и эта услуга нуждается в дальнейшем развитии. Медицинский работник должен быть доступен жителям учреждений по уходу на ежедневной основе. Для медицинского обслуживания таких учреждений недостаточно семейного врача, который зачастую работает за несколько десятков километров. Мы финансируем замену медсестер в учреждениях по уходу во время отпуска, чтобы у сотрудников была возможность отдыхать, и при этом жители учреждения не были лишены постоянной медицинской помощи”, — пояснила Фридеманн.

Медицинские центры также получат больше средств в новом году. Больничная касса оплачивает работу дополнительных сотрудников, работающих у семейного врача. Медицинский центр может сам решить, каковы потребности его пациентов. Можно нанять медсестру, а также медсестру, специализирующуюся по психическому здоровью или клинического психолога. Цель данного нововведения — предоставить больше помощи людям, уже находящихся у семейного врача, и привлечь медсестер и поддерживающих специалистов к решению проблем пациентов в большем объеме, чем это было ранее. Суммарное влияние всех изменений в области услуг семейной медицины на бюджет Больничной кассы составляет 1,9 миллиона евро.

Для профилактики распространения коронавируса с нового года Больничная касса профинансирует закупку бесконтактных инфракрасных термометров в области школьного здравоохранения, семейной медицины и услуг по уходу. ”Закупка бесконтактных термометров необходима для ограничения распространения вирусных заболеваний и для защиты врачей, медицинских работников и пациентов во время эпидемии”, — отметила Фридеманн.

В качестве новой услуги Больничная касса начнет поддерживать финансово электронные консультации между врачами-специалистами. Это означает, что теперь, при поддержке Больничной кассы, врачи разных специальностей будут иметь возможность обращаться за советом друг к другу по электронным каналам связи. Целью услуги является повышение доступности и непрерывности лечения. Благодаря электронной консультации человеку не нужно будет всегда посещать нескольких врачей, так как проблемы со здоровьем можно будет решить путем консультации между врачами-специалистами.

В начале года, как и в большинстве европейских стран, в Эстонии будет запущено скрининговое обследование на раннее обнаружение галактоземии новорожденных. Галактоземия — это редкое врожденное заболевание с нарушением обмена веществ, которое можно предотвратить только путем своевременной диагностики и пожизненной диеты без галактозы. Важно включить новый скрининговый тест в ряд обследований, проводимых сразу после рождения, поскольку диета без галактозы означает, среди прочего, и то, что новорожденный не должен получать грудное молоко.

В организации скрининга на рак шейки матки в новом году изменится методика тестирования. Тест на ВПЧ будет использоваться в качестве основного теста вместо предыдущего теста PAP, за которым, при необходимости, последует дополнительный тест. Такие изменения улучшат качество, доступность и сбор данных скрининговых обследований. Также будет расширена целевая группа скрининга — с нового года на контрольное обследование будут приглашены женщины в возрасте до 65 лет.

Начиная с 2021 года Больничная касса начнет финансировать все виды скрининговых обследований на обнаружение рака для незастрахованных людей. Это изменение необходимо, поскольку обследования, направленные на раннее выявление опухолей, являются важной частью снижения смертности населения. Изменения помогут уравнять возможности людей участвовать в обследованиях и ускорить доступ к необходимому лечению.

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