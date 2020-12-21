Финансирование услуг первичного уровня медпомощи увеличится на 5,7 млн евро

Среди услуг, получивших дополнительное финансирование, можно выделить услуги медсестринского ухода в учреждениях по уходу и в медицинских центрах, которые теперь имеют возможность пополнить свою команду третьей медсестрой или поддерживающим специалистом здравоохранения.

Больничная касса начала поддерживать услуги по медсестринскому уходу в учреждениях по уходу в начале этого года. В 2021 году Больничная касса выделит на медсестринские услуги 540 000 евро, из которых учреждения по уходу смогут оплачивать работу заменяющей медсестры во время отпуска и нанимать медсестру с половиной ставки.

Кюлли Фридеманн, глава отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, сказала, что изменения упростят поиск медсестер для работы в учреждениях по уходу. ”Этот год показал, что финансирование медсестринского ухода в учреждениях по уходу было необходимым решением, и эта услуга нуждается в дальнейшем развитии. Медицинский работник должен быть доступен жителям учреждений по уходу на ежедневной основе. Для медицинского обслуживания таких учреждений недостаточно семейного врача, который зачастую работает за несколько десятков километров. Мы финансируем замену медсестер в учреждениях по уходу во время отпуска, чтобы у сотрудников была возможность отдыхать, и при этом жители учреждения не были лишены постоянной медицинской помощи”, — пояснила Фридеманн.

Медицинские центры также получат больше средств в новом году. Больничная касса оплачивает работу дополнительных сотрудников, работающих у семейного врача. Медицинский центр может сам решить, каковы потребности его пациентов. Можно нанять медсестру, а также медсестру, специализирующуюся по психическому здоровью или клинического психолога. Цель данного нововведения — предоставить больше помощи людям, уже находящихся у семейного врача, и привлечь медсестер и поддерживающих специалистов к решению проблем пациентов в большем объеме, чем это было ранее. Суммарное влияние всех изменений в области услуг семейной медицины на бюджет Больничной кассы составляет 1,9 миллиона евро.