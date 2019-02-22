FinanceEstonia: изменения в налогообложении нужно планировать заранее



По словам представителей FinanceEstonia, простота и стабильность налоговой системы Эстонии играют важную роль как для иностранных инвесторов, так и для местных предпринимателей. Также организация убеждена, что налоговая система не должна ставить основанные на местном капитале предприятия в неравное положение.

Только одно наличие хорошей налоговой системы не привлечет инвестиции или таланты в нашу страну, отмечает организация. В тоже время плохая или нестабильная налоговая система может увести инвестиции из страны или вынудить предпринимателей закрыть свой бизнес.

”Мы были свидетелями того, что при принципиальных изменениях необлагаемого налогом минимума даже один год был маленьким сроком для того, чтобы привыкнуть и полностью осознать изменения”, — говорит член правления FinanceEstonia и партнер EY Ранно Тингас. Важно, чтобы на фоне изменений налоговой политики у предпринимателей оставалось бы достаточно времени для того, чтобы их учесть при принятии экономических решений и подготовить свои системы.

По оценке FinanceEstonia, конечно, налоговая система не должна непременно носить примитивный характер, хотя ее сложность должна быть обоснована. ”Например, снижение подоходного налога на выплаты дивидендов для коммерческих объединений до 14% должно быть добровольным потому, что для коммерческого объединения с владельцем физическим лицом налогообложение становится неоправданно сложным, не оказывая существенного положительного финансового эффекта”, — привел Тингас пример необоснованно сложной системы.