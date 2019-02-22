FinanceEstonia: изменения в налогообложении нужно планировать заранее

Представительская организация финансового сектора FinanceEstonia советует для сохранения стабильности проводить все принципиальные налоговые реформы на уровне законодательных актов за два года до того момента, когда они должны вступить в силу.
По словам представителей FinanceEstonia, простота и стабильность налоговой системы Эстонии играют важную роль как для иностранных инвесторов, так и для местных предпринимателей. Также организация убеждена, что налоговая система не должна ставить основанные на местном капитале предприятия в неравное положение.
Только одно наличие хорошей налоговой системы не привлечет инвестиции или таланты в нашу страну, отмечает организация. В тоже время плохая или нестабильная налоговая система может увести инвестиции из страны или вынудить предпринимателей закрыть свой бизнес.
”Мы были свидетелями того, что при принципиальных изменениях необлагаемого налогом минимума даже один год был маленьким сроком для того, чтобы привыкнуть и полностью осознать изменения”, — говорит член правления FinanceEstonia и партнер EY Ранно Тингас. Важно, чтобы на фоне изменений налоговой политики у предпринимателей оставалось бы достаточно времени для того, чтобы их учесть при принятии экономических решений и подготовить свои системы.
По оценке FinanceEstonia, конечно, налоговая система не должна непременно носить примитивный характер, хотя ее сложность должна быть обоснована. ”Например, снижение подоходного налога на выплаты дивидендов для коммерческих объединений до 14% должно быть добровольным потому, что для коммерческого объединения с владельцем физическим лицом налогообложение становится неоправданно сложным, не оказывая существенного положительного финансового эффекта”, — привел Тингас пример необоснованно сложной системы.
По словам представителей финансового сектора, налоговая система должна быть привлекательна для иностранных инвесторов и конкурентоспособна на международном уровне, хотя не должна дискриминировать предприятия, основанные на местном капитале. ”Именно такой эффект был, например, в случае авансового подоходного налога для банков — он исключает возможность местных банков конкурировать с крупными банками, основанными на иностранном капитале”, — пояснил член правления FinanceEstonia Райно Парон. В этом контексте FinanceEstonia предлагает отменить авансовый подоходный налог для банков в его нынешней форме.
В ситуации, когда вместе с местным бизнесом растет доля международных предприятий, для укрепления конкурентоспособности следует идти в ногу с трансграничными налоговыми нововведениями. На глобальном уровне игра за перераспределение налоговых прав продолжится и важно быть в числе стран-победителей, а не проигравших.