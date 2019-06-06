Фильм Нолана может принести Эстонии 16 миллионов евро

В бюджете фильма известного режиссера Кристофера Нолана ”Tenet” на съемки в Эстонии заложено 16 миллионов евро, сказал министр культуры Тынис Лукас, сообщает dv.ee.
”Если горуправа на одну чашу весов кладет, что это создаёт проблемы с движением и коммунальные сложности, а также недовольных жителей, то возникает ощущение, что эта чаша весов перевешивает. Что же положить на вторую чашу? На второй — 16 миллионов евро, которые заложены в бюджете фильма на Эстонию”, — сказал министр культуры Тынис Лукас на пресс-конференции правительства в четверг.
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