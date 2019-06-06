Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

"Стало ясно, что во Франции отсутствуют политические предпосылки, необходимые для подобного слияния", — сообщили представители итальянско-американского автогиганта в Лондоне. FCA считает, что его предложение о слиянии было убедительным и принесло бы выгоду обеим сторонам, говорится далее в официальном заявлении концерна.

Французское правительство предложило отложить переговоры о слиянии

Ранее Renault сообщил, что хочет отложить официальные переговоры о слиянии. Правление компании провело совещание относительно возможности объединения, однако не успело принять окончательного решения, так как правительство Франции высказалось за то, чтобы отложить переговоры, пояснил французский автопроизводитель.

В случае заключения сделки Renault и Fiat Chrysler стали бы третьим в мире по величине автоконцерном после Volkswagen и Toyota, выпуская совместно около 8,7 млн автомобилей в год. Предложение, сделанное FCA французам на прошлой неделе, подразумевало, что обе стороны получили бы по половине активов.