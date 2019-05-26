Fiat Chrysler и Renault проводят переговоры по слиянию

Совокупная рыночная капитализация FCA и Renault приближается к €33 млрд ($37 млрд), а общий объем продаж в мире составляет 8,7 млн автомобилей. Помимо увеличения масштабов, слияние может помочь исправить недостатки, которые есть у обеих сторон. FCA владеет высокодоходным бизнесом по производству грузовых автомобилей в Северной Америке и маркой Jeep, но теряет деньги в Европе. Renault, напротив, является пионером в области электромобилей с относительно экономичными технологиями для двигателей и сильным присутствием на развивающихся рынках, но без американского бизнеса, замечает Reuters.

Рассматриваемый план по слиянию может включать передачу части капитала, сказал один из источников агентства. ”Это не просто еще одно партнерство — это нечто большее”, — уточнил он. Собеседники добавили, что исход переговоров о слиянии между компаниями остается неясным.

Представитель FCA отказался прокомментировать сообщения. Официальный представитель Renault Фредерик Тексье заявил, что у французского автопроизводителя нет комментариев, отмечает Reuters.