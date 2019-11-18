Фестиваль впечатлений Porikuu завершается. Успейте поучаствовать!
Завершающийся ноябрем осенне-зимний фестиваль впечатлений Ляэне- и Харьюмаа передаст эстафетную палочку готовящимся мероприятиям периода адвента и Рождества.
Завершающийся ноябрем осенне-зимний фестиваль впечатлений Ляэне- и Харьюмаа передаст эстафетную палочку готовящимся мероприятиям периода адвента и Рождества.
”Хотя слякотная погода за окном хорошо подходит фестивалю Porikuu, организаторы культурных событий Западной Эстонии уже находятся в ожидании адвента”, — приоткрывает завесу над событиям конца ноября проектный руководитель фестиваля Porikuu Элизабет Маст.
Вместе с местными мастерами Западной Эстонии будет организовано много увлекательных рабочих комнат, в которых желающие со всей Эстонии могут попробовать что-то сделать своими руками. ”Например, как в деревне Рийсипере, так и в Хюэру можно смастерить рождественские венки и попробовать напечатать вручную рождественские открытки. В хаапсалукой мастерской Амий как взрослые, так и дети смогут свалять рождественских духов”, — описывает Маст.
Оторваться от будничной рутины в конце ноября можно будет участвуя в тайном походе со светильниками как в Суурупи, так и в Палдиски. ”Походы со светильниками были до сих для всех участников по силам и они направляли в те места, куда обычно своим ходом не попадешь. Традиционно в середине похода делается остановка там, где можно насладиться теплым чаем и красотой свечей”, — рассказывает Маст.
По словам Маст, товары местных малых производителей и изделия мастеров рукоделия Западной Эстонии можно будет приобрести на ярмарке Катеринова дня в Лауласмаа, так и в Харьюмааском музее на ярмарке Андреева дня. ”Это хорошая возможность найти для своих близких особенные рождественские подарки или же, приобретая зимние товары, подготовиться к холодам”, — отмечает Маст.
Фестиваль Porikuu завершиться в Андреев день, в который Porikuu передаст эстафету рождественскому периоду. В этот период пройдут еще: концертный вечер в Роотса, выступление фокусника в Рийсипере и Зимний вечер в старом городе Хаапсалу. В романтическом старом городе Хаапсалу 30 ноября зажгут свечу адвента и состоятся множество мероприятий, организаторами которых выступают местные предприниматели.
Точный обзор мероприятий, которые состоятся в Западной Эстонии в рамках последних недель фестиваля Porikuu и в которых можно принять участие, находится на странице www.porikuu.ee.
Фестиваль финансируется проектом ”Совместный маркетинг региона Западной Эстонии” Сельскохозяйственного фонда развития деревенской жизни Европы LEADER, партнерами которого выступают MTÜ Kodukant Läänemaa, Lääne-Harju Koostöökogu и Nelja Valla Kogu. В организации фестиваля задействованы и самоуправления данного региона.
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