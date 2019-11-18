Фестиваль впечатлений Porikuu завершается. Успейте поучаствовать!

”Хотя слякотная погода за окном хорошо подходит фестивалю Porikuu, организаторы культурных событий Западной Эстонии уже находятся в ожидании адвента”, — приоткрывает завесу над событиям конца ноября проектный руководитель фестиваля Porikuu Элизабет Маст.

Вместе с местными мастерами Западной Эстонии будет организовано много увлекательных рабочих комнат, в которых желающие со всей Эстонии могут попробовать что-то сделать своими руками. ”Например, как в деревне Рийсипере, так и в Хюэру можно смастерить рождественские венки и попробовать напечатать вручную рождественские открытки. В хаапсалукой мастерской Амий как взрослые, так и дети смогут свалять рождественских духов”, — описывает Маст.

Оторваться от будничной рутины в конце ноября можно будет участвуя в тайном походе со светильниками как в Суурупи, так и в Палдиски. ”Походы со светильниками были до сих для всех участников по силам и они направляли в те места, куда обычно своим ходом не попадешь. Традиционно в середине похода делается остановка там, где можно насладиться теплым чаем и красотой свечей”, — рассказывает Маст.

По словам Маст, товары местных малых производителей и изделия мастеров рукоделия Западной Эстонии можно будет приобрести на ярмарке Катеринова дня в Лауласмаа, так и в Харьюмааском музее на ярмарке Андреева дня. ”Это хорошая возможность найти для своих близких особенные рождественские подарки или же, приобретая зимние товары, подготовиться к холодам”, — отмечает Маст.