02.11.2019, 15:35

Фестиваль Startup Week Tallinn пройдет в четырех городах Эстонии


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IT-mehed.
IT-mehed.Foto: Tiit Blaat

Стартапы вносят все больший вклад в экономику Эстонии — в секторе работает сегодня почти 5000 человек и ежегодно государству выплачивается более шестидесяти миллионов евро налогов на рабочую силу.

По словам руководителя Startup Estonia Марики Труу, эстонские стартапы приносят выгоду не только экономике, но и обществу в целом. ”В Эстонии создан крепкий фундамент для успеха — сектор стартапов в числе самых быстрорастущих, его рост составляет более 30 % в год и вносит ощутимый вклад в экономику Эстонии. В то же время, наш потенциал гораздо выше. Крайне важно, чтобы мы помогали эстонским предприятиям развиваться и выходить на глобальные рынки, поскольку это выгодно экономике, и обществу в целом”, — сказала Труу.

Чтобы поближе познакомить жителей с эстонским сектором стартапов, его опытом и возможностями, Startup Estonia с помощью добровольцев уже четвертый год подряд организует фестиваль Startup Week Tallinn. Впервые программа фестиваля расширяется за пределы столицы, чтобы доставить предпринимательское мышление и вдохновление в региональные центры.

Startup Week Tallinn пройдёт 11–15 ноября, в программе более 70 бесплатных мероприятий, 18 из которых пройдут в Пярну, Тарту и Нарве. Темы и события подобраны так, чтобы поощрять сотрудничество и общие начинания. Среди организаторов фестиваля такие успешные эстонские стартапы как Veriff, Starship Technologies, Skeleton Technologies, Scoro и многие другие.

В течение недели многие стартапы откроют свои офисы для желающих, включая Skeleton Technologies, Fiizy, Cyberland & Lokimo и Comodule. В рамках недели предприниматели из разных сфер будут делиться своим опытом, а один из основателей Skype и Starship Technologies Ахти Хейнла расскажет о своем опыте и ответит на вопросы на встречах в формате 1:1.

Основные темы Startup Week Tallinn: деятели будущего (future founders), зеленое поколение (generation green), всемогущие технологии (tech almighty) и общественные связи (community connections).

Startup Week — один из крупнейших мировых фестивалей в сфере стартапов, традиция проведения которого зародилась девять лет назад в США. Сегодня фестиваль организуют в 90 городах по всему миру, в Таллинне он пройдет в четвертый раз. Startup Estonia — крупный спонсор и основатель Startup Week Tallinn. Программу Startup Estonia воплощает в жизнь KredEx.

Все события программы бесплатны для посетителей, ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятия можно здесь: www.startupweektallinn.com

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