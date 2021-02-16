Fermi Energia начинает сбор 2,5 млн евро для начала планирования постройки атомного реактора в Эстонии

Fermi признает основателя фирмы Bolt Мартина Виллига и основателя фирмы Pipedrive Мартина Хенка ключевыми инвесторами на данном этапе финансирования.

Подготовка исследования возможности постройки реактора нового поколения в Эстонии начались в 2019 году, когда Мерья Пукари, Хенри Ормус, Сандор Лийве, Каспар Кёэп, Майт Мюнтель, Калев Каллеметс и Марти Ельцов основали Fermi Energia. Команда основателей включает в себя экспертов в области организации работы ядерных станций, ведения международной энергетической компании, также знания в ядерной науке, физике элементарных частиц и энергетике на уровне PhD.

Fermi Energia имеет договоренность с такими европейскими энергетическими компаниями, как Fortum, Tractebel и Vattenfall для регулярного обмена информацией о ядерных реакторах нового поколения и совместного финансирования дальнейших исследований в этой сфере.

Компании Fermi Energia необходимо подать заявку о инициации назначенного правительством Эстонии процесса планирования, чтобы продвинуться дальше. Организованный Эстонским правительством процесс планирования проанализирует строительство малого модульного реактора с точки зрения защиты природы, общественной и экономической перспективы, а также с точки зрения национальной безопасности, и определит потенциальное месторасположение будущего реактора. По существующему графику Fermi передаст ходатайство о начале процесса планирования Эстонскому государству в конце 2021 года. У государства будет 90 дней, чтобы решить начинать процесс или нет. Процесс планирования займет приблизительно от 4 до 5 лет. Это идеально совпадает с временными рамками технологического развития, так как предполагается, что малые модульные реакторы станут доступными для полноценного использования во второй половине этого десятилетия.

Fermi Energia уже вложила 0,56 миллионов евро, полученных от эстонских инвесторов и американского фонда Last Energy VC, в подготовительные процессы. Текущий публичный раунд финансирования в 1 миллион евро является частью раунда А в 2,5 миллиона, с подтвержденными инвесторами в лицах основателя Pipedrive Мартина Хенка, члена наблюдательного совета LHV Хельдура Меэритса и основателя фирмы Bolt Мартина Виллига.