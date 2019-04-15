Фермеры: урожай клубники в Эстонии без украинских работников не собрать

По словам владелицы крупнейшей в Эстонии фермы по выращиванию клубники Хелен Каскема, урожай в этом году нужно будет собрать с 24 гектаров, что означает, что в разгар сбора клубники потребуется большое число сезонных работников, найти которых на эстонском рынке пока не удается.

"Например, прошлым летом люди, которые пытались справиться при помощи местных, эстонских [работников], сказали, что больше пытаться не будут, потому что слишком часто была хорошая погода, когда все хотели отдохнуть. Но когда надо, чтобы на сборе огурцов или клубники постоянно работало конкретное число людей, независимо от дня недели, то это уже проблемы, уже убытки", — сказала Каскема в интервью еженедельной аналитической программе "AK Nädal" на телеканале ETV.

"Для украинцев это очень хорошая возможность научиться делать эту работу и одновременно заработать денег, потому что на Украине нет возможности получать такую зарплату, как в Эстонии. Я здесь зарабатываю за два часа столько же, сколько на Украине за целый день", — пояснил в интервью "AK Nädal" один из работников фермы.