Фермеры просят помощи у правительства: закупочная цена молока уже пятый месяц ниже расходов производителей

"Закупочная цена, которую платят эстонским производителям молока, уже пятый месяц значительно ниже расходов, которые делаются для производства молока, что является серьезной угрозой для жизнеспособности молочного сектора. Предыдущие кризисы показали, что для сохранения молочного стада нужно приложить серьезные усилия, в противном случае мы безвозвратно потеряем часть эстонского молочного стада", — сказал член правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Вахур Тыниссоо.

По словам Тыниссоо, на свином рынке тоже произошло значительное падение цен, которое в последние недели основательно усилил приход африканской чумы свиней в Германию. Цена, которую платят свиноводам, упала намного ниже себестоимости производства. "В предыдущем кризисе мы потеряли в свином секторе способность самоснабжения, поэтому для предотвращения нового падения производства нужна и экстренная поддержка свиноводов", — сказал он.

По словам представительской организации фермеров, в следующем году без переходных пособий для многих сельскохозяйственных предприятий последовало бы также значительное падение прямых пособий. В будущем году немного снизится и общий объем поступающих из бюджета ЕС прямых пособий.

"Неустойчивость в экономике сохраняется, поэтому мы должны быть готовы и к ситуации, где рыночная ситуация быстро не улучшится", — объяснил Тыниссоо. По его словам, позитивно, что государство выделило весной для облегчения проблем средства для предоставления кредитов и поручительства, но к настоящему моменту большое падение цен произошло как на молочном, так и на свином рынке, что требует от государства экстренного вмешательства.