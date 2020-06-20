Фермеры: где эти эстоноземельцы, которых нам обещали прислать на помощь?

"Мы уже три месяца, как испорченный граммофон, повторяем, что острую проблему в сфере сельского хозяйства поможет решить только открытие границы для иностранных работников. Правительство дает нам пустые обещания и предлагает единичные меры, которые не работают на практике. Где эти эстоноземельцы, которых нам обещали прислать на помощь? Мы ждем их. На ягодных полях нам ежедневно требуются не менее 500 человек. Если мы их не найдем, клубнику придется оставить на поле", — передает RusERR слова председателя правления Эстонской аграрно-торговой палаты Роомета Сырмуса.

По словам члена правления Союза предприятий по выращиванию клубники Эльке Лиллеметс, предложенные правительством 600 000 евро для найма безработных вообще не помогли решить проблему: "На встрече с премьер-министром мы четко дали понять, что большинство местных жителей не согласны работать на полях. Наши жители летом в основном отдыхают, и их за это винить нельзя. Нам нужны люди, которые действительно хотят работать", — сказала она.

Лиллеметс подчеркнула, что имеющиеся работники не успевают собирать урожай, а некоторым фермерам пришлось вспахать предназначенные для выращивания клубники поля.

"Сельским жителям больно и грустно. Решение одно: дайте нам сразу 500 местных работников или откройте границу хотя бы с 1 июля", — призвал исполнительный директор Эстонского садоводческого союза Раймонд Страстин.