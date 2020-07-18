Фермеры Эстонии против сокращения использования пестицидов

"По статистике использования средств защиты растений в Евросоюзе сегодня Эстония занимает второе-третье место с конца по пестицидам и гербицидам. Сегодня мы вносим значительно меньше таких средств на гектар, чем в среднем по Европе", — сказал "Актуальной камере" руководитель отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Сигмар Суу.

"Ведутся очень острые дискуссии относительно запрета глифосата. В теории его можно запретить, но тогда мы начнем использовать 3-4 других вещества, которые по отдельности, может, и несут меньший вред, но никто не знает, какой будет итог, если мы начнем их комбинировать. В конечном счете, это может оказаться намного опаснее для здоровья людей", — считает председатель правления Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты Роомет Сырмус.

"Можно сказать, что половина фермеров сейчас используют технологию невспаханных полей. Можно сказать, что половина всех используемых пестицидов это глифосат. И благодаря этому, каждый год экономится пять миллионов литров дизельного топлива, не используемые для работы тракторов", — пояснил директор по развитию Baltic Agro Маргус Амеэрикас.

Стратегия ЕС "с фермы на тарелку" призвана сформировать устойчивое сельское хозяйство, способное обеспечить комплексное питание человека с минимально возможным отрицательным воздействием на окружающую среду, климат и здоровье.