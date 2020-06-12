Фермерам предлагают денежную помощь за трудоустройство безработных, но они хотят иностранцев

Утром, 11 июня, аграрии в очередной раз направили правительству обращение, в котором просили уже с 15 июня открыть границы для иностранной рабочей силы, приводя в пример соседнюю Финляндию. По оценке фермеров, прямо сейчас стране требуется около 2 000 сезонных рабочих.

"Ну, во-первых, надо сказать, что это не только эстонское правительство не хочет чтобы сюда приезжали украинцы, это также (хочет) и Европейский союз. На уровне ЕС было принято решение, что до 1 июля границы для третьих государств не будут открыты. Украина тоже, так называемая, третья страна", — пояснил министр внутренних дел Март Хельме.

Сегодня государство ввело новую меру в помощь сельскому хозяйству: в течение трех месяцев фермеру, взявшему на полевые работы официально зарегистрированного безработного, будут доплачивать 50% от брутто-зарплаты наемника, максимально — это 584 евро.

В общей сложности мера предположительно обойдется в 600 000 евро и по прогнозам таким образом можно сезонно трудоустроить до 750 безработных. Однако, как признают фермеры, сама по себе зарплата вряд ли решит проблему, жители Эстонии значительно менее мотивированы для подобной работы, чем приезжие.