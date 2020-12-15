ФБР расследует деятельность SEB, Swedbank и Danske Bank: подозрение в отмывании денег

Министерство юстиции Швеции еще летом получило от своих американских коллег формальную просьбу об оказании правовой помощи в связи с расследованием об отмывании денег.

Акции Swedbank сегодня упали на 7%, SEB — на 6% и Danske Bank — на 2,6%.

Ранее Danske и Swedbank признавали, что в США расследуют их деятельность. Деятельность SEB расследовали надзорные органы Швеции, сообщает Ärileht.ee.

В этом году Swedbank и SEB были должны в связи с операциями нерезидентов в своих балтийских филиалах выплатить штраф в размере соответственно 4 млрд и 1 млрд шведских крон. Но, по всей видимости, назначенными в Швеции штрафами, дело может не ограничиться.