15.12.2020, 20:45

ФБР расследует деятельность SEB, Swedbank и Danske Bank: подозрение в отмывании денег

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Ромет Креэк, Ärileht
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ФБР расследует деятельность SEB, Swedbank и Danske Bank: подозрение в отмывании денег
Foto: Scanpix/ AFP

Министерство юстиции США, ФБР и прокуратура Нью-Йорка расследуют дело, в котором под подозрением в обмане и отмывании денег оказались банки SEB, Swedbank и Danske Bank, пишет Bloomberg Dagens Industrid, но не открывает своих источников.

Министерство юстиции Швеции еще летом получило от своих американских коллег формальную просьбу об оказании правовой помощи в связи с расследованием об отмывании денег.
Акции Swedbank сегодня упали на 7%, SEB — на 6% и Danske Bank — на 2,6%.

Ранее Danske и Swedbank признавали, что в США расследуют их деятельность. Деятельность SEB расследовали надзорные органы Швеции, сообщает Ärileht.ee.

В этом году Swedbank и SEB были должны в связи с операциями нерезидентов в своих балтийских филиалах выплатить штраф в размере соответственно 4 млрд и 1 млрд шведских крон. Но, по всей видимости, назначенными в Швеции штрафами, дело может не ограничиться.

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