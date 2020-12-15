ФБР расследует деятельность SEB, Swedbank и Danske Bank: подозрение в отмывании денег(1)
Министерство юстиции США, ФБР и прокуратура Нью-Йорка расследуют дело, в котором под подозрением в обмане и отмывании денег оказались банки SEB, Swedbank и Danske Bank, пишет Bloomberg Dagens Industrid, но не открывает своих источников.
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