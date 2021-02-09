Fazer расширяет пекарный бизнес и открывает две новые пекарни

По словам исполнительного директора пекарного представительства Fazer в Прибалтике Клавса Берзинса, в Таллинне, где Fazer занимается пекарным бизнесом два года и имеет пять пекарен, концепция пекарен, зародившаяся у северных соседей, показала себя успешно: пекарни, в которых можно купить продукты, приготовленные на месте, являются излюбленным местом покупателей.

”Мы можем смело утверждать, что пекарни, находящиеся в таллиннских магазинах Prisma, также играют роль в принимаемых потребителями решениях о покупке: в корзину все чаще попадают буханки, приготовленные вручную. Любовь жителей Эстонии к свежим хлебобулочным изделиям и успех в столице придали нам уверенности при осуществлении масштабных планов расширения, первые два из которых реализуются в Тарту: уже открыта пекарня в магазине Sõbra Prisma, и в эту пятницу будет открыта пекарня в магазине Annelinna Prisma”, — добавил Берзинс.

Также из результатов исследования, проведенного компанией Nielsen в период с сентября по октябрь 2020 года, следует, что в прошлом году число покупателей упакованных булки и хлеба уменьшилось на три процента, а трехпроцентный рост был установлен в категории приготовленных вручную и неупакованных хлебобулочных изделий.

Этому росту, несомненно, способствовала широкая доступность приготовленных вручную хлебобулочных изделий в крупных продовольственных магазинах. Хороший пример показывает Prisma со своими пекарнями, выпускающими свежую продукцию. Благодаря расширению пекарен в прошлом году магазину Prisma удалось попасть в число лучших магазинов, предлагающих продукцию, приготовленную на месте вручную: если в 2019-м году магазину Prisma отдавали предпочтение больше двух процентов потребителей, то в 2020-м году этот показатель возрос в четыре раза и теперь составляет более девяти процентов.

В пекарнях Fazer большая часть продаваемых хлебобулочных изделий готовится на месте из отечественной муки; всю работу выполняют профессиональные пекари — от замешивания теста и продолжительного перерыва до образования хрустящей корочки в горячей печи. ”Пекарня позволяет нам предлагать хлебобулочные изделия Fazer в свежайшем и самом качественном виде и гибко реагировать на то, чего потребители от нас ожидают”, — добавил исполнительный директор пекарного представительства Fazer в Прибалтике.