Fazer расширяет пекарный бизнес и открывает две новые пекарни

Концепция пекарного бизнеса Fazer, успешно реализуемая в Таллинне на протяжении двух лет, теперь используется и в Тарту. Первая тартуская пекарня уже открыта в Sõbra Prisma, а вторая будет открыта в эту пятницу в Annelinna Prisma.
По словам исполнительного директора пекарного представительства Fazer в Прибалтике Клавса Берзинса, в Таллинне, где Fazer занимается пекарным бизнесом два года и имеет пять пекарен, концепция пекарен, зародившаяся у северных соседей, показала себя успешно: пекарни, в которых можно купить продукты, приготовленные на месте, являются излюбленным местом покупателей.
”Мы можем смело утверждать, что пекарни, находящиеся в таллиннских магазинах Prisma, также играют роль в принимаемых потребителями решениях о покупке: в корзину все чаще попадают буханки, приготовленные вручную. Любовь жителей Эстонии к свежим хлебобулочным изделиям и успех в столице придали нам уверенности при осуществлении масштабных планов расширения, первые два из которых реализуются в Тарту: уже открыта пекарня в магазине Sõbra Prisma, и в эту пятницу будет открыта пекарня в магазине Annelinna Prisma”, — добавил Берзинс.
Также из результатов исследования, проведенного компанией Nielsen в период с сентября по октябрь 2020 года, следует, что в прошлом году число покупателей упакованных булки и хлеба уменьшилось на три процента, а трехпроцентный рост был установлен в категории приготовленных вручную и неупакованных хлебобулочных изделий.
Этому росту, несомненно, способствовала широкая доступность приготовленных вручную хлебобулочных изделий в крупных продовольственных магазинах. Хороший пример показывает Prisma со своими пекарнями, выпускающими свежую продукцию. Благодаря расширению пекарен в прошлом году магазину Prisma удалось попасть в число лучших магазинов, предлагающих продукцию, приготовленную на месте вручную: если в 2019-м году магазину Prisma отдавали предпочтение больше двух процентов потребителей, то в 2020-м году этот показатель возрос в четыре раза и теперь составляет более девяти процентов.
В пекарнях Fazer большая часть продаваемых хлебобулочных изделий готовится на месте из отечественной муки; всю работу выполняют профессиональные пекари — от замешивания теста и продолжительного перерыва до образования хрустящей корочки в горячей печи. ”Пекарня позволяет нам предлагать хлебобулочные изделия Fazer в свежайшем и самом качественном виде и гибко реагировать на то, чего потребители от нас ожидают”, — добавил исполнительный директор пекарного представительства Fazer в Прибалтике.
По словам представителя Prisma на эстонском рынке Теэму Кильпия, открытию в Тарту пекарен Fazer, предлагающих новое качество, способствовала и обратная связь от клиентов Prisma, поскольку спрос на свежие хлебобулочные изделия прямиком из печи возрос. ”Prisma постоянно ищет возможности улучшать покупательский опыт клиентов и приводить ассортимент продукции в большее соответствие с их потребностями. Пекарня Fazer — стоящее дополнение, которое позволит нам выполнять свое обещание и в Тарту”, — сказал Кильпия.
Что касается потребительских тенденций, то, по словам Берзинса, резкий рост потребления более качественной продукции и продукции премиум-класса наблюдается именно в различные торжественные дни, например, годовщина республики, начало учебного года, а также Рождество и канун Нового года. И он делает интересное замечание: жители Эстонии балуют себя хлебобулочными изделиями, приготовленными вручную, также по наступлении выходных, когда можно не спеша насладиться хорошей едой.
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