Fazer дает советы покупателям, нахватавшим в панике хлеба на год вперед

Хлебопекарное предприятие Fazer Eesti призывает потребителей свою недельную продуктовую корзину планировать заранее и избегать ситуации, когда чрезмерно запасенный продуктовый товар в итоге портится в холодильнике.
”Поскольку поход в магазин следовало бы сейчас ограничить до минимума, то стоит свою корзину покупок хорошо продумать и запас разных продуктов питания в разумных пределах спланировать заранее”, — говорит менеджер по маркетингу Fazer Eesti Рийна Ээдра. Это дает возможность также розничным сетям эффективно планировать заказы продуктов.
”Таким образом, мы сможем уменьшить растраты продуктов в домах и магазинах. В сотрудничестве с потребителями, дистрибьюторами и производителями мы можем гарантировать, что наши любимые хлебобулочные изделия могут купить все желающие”, — говорит Ээдра. Она подчеркивает, что непродуманная оптовая покупка продуктов может оставить без повседневных продуктов питания тех, у кого нет возможности купить заранее большие количества или кто просто так не ходит в магазин часто — например, большие семьи или пожилых людей.
Равным образом, как важно продумывать поход в магазин, важно также обратить внимание на гигиеническое обращение с продуктами. ”Также в домашних условиях следует обращать внимания на гигиену, поскольку с немытых рук бактерии быстро распространяются на пищевые продукты, что в свою очередь способствует порче продуктов”, — говорит она. Еда, до которой дотрагивались чистыми руками, дольше сохраняется свежей, давая в свою очередь меньше причин выбрасывать запасенные продукты в мусорный ящик.
Ээдра подтверждает также, что Fazer выполняет все установленные для пищевой промышленности требования гигиены во всех своих пунктах производства и обращения, но в нынешней ситуации обращает особое внимание на гигиену рабочего места и здоровье работников, соблюдая в организации работы также рекомендации ведомств.
Если хлеба запасено слишком много
Fazer просит учитывать также домашние условия хранения продуктов. ”Если, например, после последнего похода в магазин осталось несколько пакетов с хлебом, у которых начинает приближаться срок ”лучше до”, то, безусловно, не стоит им позволить испортиться”, — говорит Ээдра.
Если вы теперь реже ходите в магазин и дома есть несколько буханок хлеба, которых должно хватить до следующего похода в магазин, то Ээдра советует хранить хлеб в воздухонепроницаемой емкости или в закрытой хлебнице и обязательно убедиться, что пакет с хлебом хорошо закрыт. ”Бактерии, способствующие порче, находят путь в открытый пакет намного быстрее, чем в закрытый, поэтому если вы хотите, что хлеб хранился дома как можно дольше, следует помнить, чтобы пакеты с хлебом были закрыты и к хлебу поступало как можно меньше воздуха”, — говорит она.
Запасенные буханки хлеба можно положить также в холодильник, где хлебобулочные изделия сохраняются дольше, чем при комнатном тепле, давая возможность ломтики хлеба нагревать в тостере и использовать в качестве основы для бутерброда.
Из хлебобулочных изделий можно приготовить также панировочные сухари — для этого следует ломтики булки запечь в тостере или высушить в духовке, после этого раскрошить и для последующего использования хранить в герметичной коробке.
”Панировочные сухари, изготовленные из оставшихся ломтиков хлеба или булки, можно использовать в других блюдах, например, приготовить мясной рулет или слоеный хлебный десерт с творогом”, — рекомендует Ээдра. Также хлеб и булку можно использовать для приготовления запеканки или хлебного супа, или же из хлеба и булки можно запечь гренки, которые затем выложить на листья салата.
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