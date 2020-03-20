Fazer дает советы покупателям, нахватавшим в панике хлеба на год вперед

”Поскольку поход в магазин следовало бы сейчас ограничить до минимума, то стоит свою корзину покупок хорошо продумать и запас разных продуктов питания в разумных пределах спланировать заранее”, — говорит менеджер по маркетингу Fazer Eesti Рийна Ээдра. Это дает возможность также розничным сетям эффективно планировать заказы продуктов.

”Таким образом, мы сможем уменьшить растраты продуктов в домах и магазинах. В сотрудничестве с потребителями, дистрибьюторами и производителями мы можем гарантировать, что наши любимые хлебобулочные изделия могут купить все желающие”, — говорит Ээдра. Она подчеркивает, что непродуманная оптовая покупка продуктов может оставить без повседневных продуктов питания тех, у кого нет возможности купить заранее большие количества или кто просто так не ходит в магазин часто — например, большие семьи или пожилых людей.

Равным образом, как важно продумывать поход в магазин, важно также обратить внимание на гигиеническое обращение с продуктами. ”Также в домашних условиях следует обращать внимания на гигиену, поскольку с немытых рук бактерии быстро распространяются на пищевые продукты, что в свою очередь способствует порче продуктов”, — говорит она. Еда, до которой дотрагивались чистыми руками, дольше сохраняется свежей, давая в свою очередь меньше причин выбрасывать запасенные продукты в мусорный ящик.

Ээдра подтверждает также, что Fazer выполняет все установленные для пищевой промышленности требования гигиены во всех своих пунктах производства и обращения, но в нынешней ситуации обращает особое внимание на гигиену рабочего места и здоровье работников, соблюдая в организации работы также рекомендации ведомств.

Если хлеба запасено слишком много